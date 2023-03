Polícia prende quadrilha após assalto a sítio em Cajuru, SP

Criminosos chegaram de carro ao local e disseram precisar de ajuda, pois a gasolina do veículo tinha acabado. Moradores do local foram amarrados. A Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Uma quadrilha foi presa em flagrante em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta terça-feira (7) após roubar um sítio em Cajuru (SP) na noite de segunda-feira (6). Um dos assaltantes chegou a agredir uma das vítimas com uma coronhada na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens chegaram na porteira do sítio em um carro modelo Chevrolet Corsa Classic. Eles estacionaram o veículo e fingiram precisar de ajuda dizendo que o automóvel estava sem gasolina.

Dois moradores foram ajudar os criminosos e acabaram rendidos. Um dos integrantes da quadrilha, um rapaz de 19 anos, deu uma coronhada na cabeça do homem de 45 anos.

O grupo entrou na propriedade e, após amarrar outras pessoas que moram no local, começou a roubar objetos como TVs, celulares, roupas de cama e motosserra.

Após a ação, uma mulher acionou a polícia e também informou o modelo do carro que os assaltantes estavam. Como eles haviam dito que estavam sem gasolina, ela resolveu ligar para um posto de combustíveis em Cajuru.

O frentista respondeu que o carro havia passado por lá duas vezes e seguiu sentido Santa Cruz da Esperança (SP). Os policiais acionaram a rede e, enquanto iam para o local, uma viatura da cidade começou a acompanhar o carro da quadrilha.

Ainda conforme o boletim, os criminosos seguiram rumo a Ribeirão Preto. No cruzamento da Rua Recife com a Rua Pirassununga, eles bateram com uma das viaturas da cidade. No carro da quadrilha, os policiais encontraram todos os objetos roubados e as armas utilizadas no crime.

Os suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto, onde foram reconhecidos pelas vítimas e presos em flagrante. O delegado responsável pelo caso pediu pela prisão preventiva dos quatro homens.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200