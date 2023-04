Polícia prende quadrilha especializada em furtos e adulteração de veículos em Guaíra, SP

Quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (31). Segundo a PM, eles confessaram a participação nos crimes. Drogas, defensivos agrícolas e ferramentas foram apreendidos. Polícia Militar prende quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos em área rural de Guaíra, SP

Douglas Oliveira/Sefe Guaíra

A Polícia Militar prendeu cinco integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e adulteração de veículos em um antigo motel às margens da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Guaíra (SP) na tarde desta sexta-feira (31).

Foram quatro homens e uma mulher presos em flagrante. Segundo a PM, todos confessaram atuação nos crimes. Um deles é considerado líder de associação criminosa que pratica roubos e furtos de veículos na região de Franca (SP), Barretos (SP) e Ribeirão Preto (SP).

De acordo com a corporação, uma denúncia anônima levou os policiais até uma propriedade na área rural, onde os agentes encontraram cerca de dois quilos de drogas, 63 galões de defensivos agrícolas e ferramentas para adulteração de veículos. Quatro celulares também foram apreendidos.

Drogas apreendidas com quadrilha especializada em furto e roubo de veículos em Guaíral, SP

Capitão Vilela/Polícia Militar

Os policiais também encontraram três veículos furtados em Araraquara (SP), Campinas (SP) e Uberaba (MG) e uma carreta roubada em Itumbiara (GO). Um dos automóveis, um Celta, havia sido clonado pelos criminosos.

A perícia esteve no local e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, onde os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Galões de defensores agrícolas encontrados com quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos em área rural de Guaíra, SP

Capitão Vilela/Polícia Militar

Carreta roubada em Goiás foi encontrada com quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos em área rural de Guaíra, SP

Capitão Vilela/Polícia Militar

