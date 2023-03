Polícia prende quadrilha que roubou R$ 50 mil de construtora em dia de pagamento de funcionários

Três homens e uma mulher foram identificados por câmeras de segurança próximas ao local do crime em Santa Cruz do Rio Pardo. O assalto à mão armada, registrado na rua Saldanha Marinho, ocorreu no dia 10 de março. Polícia prende quadrilha que roubou R$ 50 mil de construtora em Santa Cruz do Rio Pardo

A Polícia Civil prendeu na tarde da última terça-feira (28) quatro pessoas acusadas de roubo a uma construtora no dia de pagamento dos funcionários da empresa, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

O assalto à mão armada, registrado na rua Saldanha Marinho, no endereço onde fica o escritório da firma, ocorreu no dia 10 de março, por volta das 16h30. Os envolvidos levaram R$ 50 mil em espécie.

De acordo com Valdir Alves de Oliveira, delegado responsável pelo caso, três homens e uma mulher foram identificados por câmeras de segurança próximas ao local do crime.

Os funcionários foram rendidos pelos assaltantes e toda a quantia que seria utilizada para o pagamento da equipe que trabalha na construção de 20 casas na Vila Popular foi levada pelos criminosos.

Ainda segundo o delegado Valdir Alves de Oliveira, um dos envolvidos trabalhava em uma obra ao lado da sede da construtora e teria avisado os comparsas sobre o início do pagamento dos funcionários.

Os três homens foram encaminhados para a Cadeia de Cerqueira César (SP). A mulher, por sua vez, foi levada para uma cela especial na CPJ de Ourinhos (SP), enquanto aguarda a transferência para o presídio feminino de Pirajuí (SP).

Câmeras de Segurança/Reprodução

