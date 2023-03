Polícia prende quatro pessoas e apreende mais de 30 kg de drogas em operação contra tráfico em Cunha

Operação foi realizada para combater organização criminosa responsável por tráfico de drogas na cidade. Materiais apreendidos foram encontrados em posse dos suspeitos

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu quatro homens nesta quarta-feira (1º) em operação contra o crime organizado, responsável por tráfico de drogas em Cunha. Com os suspeitos, foram apreendidos 13 celulares, cinco espingardas, 44 munições e R$ 2.584 em dinheiro, além de 28,8 kg de maconha e 2,2 kg de cocaína.

As prisões aconteceram em quatro endereços distintos e tiveram início às 6h, quando os policiais civis, em conjunto com a Polícia Militar, deflagraram a operação.

O primeiro mandado foi cumprido em uma casa na Rua Benedito Guido, Bairro Alto do Gouveia, onde um homem de 27 anos foi preso. Segundo a Seccional de Guaratinguetá, responsável pelas investigações, o suspeito tentou impedir a entrada dos agentes e ainda segurava uma espingarda nas mãos. Após cercarem o imóvel, os policiais conseguiram render o suspeito.

Divulgação/Polícia Civil

Na residência foram encontradas várias armas, com munições de calibre variados, artefatos diversos, grande quantidade de drogas, como maconha e cocaína. No imóvel, os policiais encontraram ainda uma plantação com 52 plantas de maconha já em fase de colheita.

As outras três prisões ocorreram simultaneamente, por volta das 6h30. O primeiro suspeito a ser localizado foi um homem de 26 anos, à rua João Roberto de Toledo, no bairro Estrada Velha. Na casa, os policiais precisaram arrombar o portão de entrada e encontraram drogas já preparadas e divididas para a venda, dinheiro, anotações de contabilidade do tráfico.

Depois, no bairro do Cajuru, os agentes prenderam um homem de 27 anos, que tinha câmeras de monitoramento na casa, o que permitiu a ele perceber a aproximação dos policiais e, em instantes, tentou destruir um celular que mantinha informações sobre tráfico de drogas.

Divulgação/Polícia Civil

Já em outra residência, na Avenida Francisco A. de Oliveira, no bairro Alto do Gouveia, um homem de 21 anos foi preso em flagrante. No local, foram encontradas porções de cocaína e maconha, todas já prontas e embaladas para a venda, além de uma planta de maconha.

Participaram da operação 37 policiais militares, além de policiais civis de Cunha, Guaratinguetá e agentes do Deic de São José dos Campos.

Vittorio Rienzo