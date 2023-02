Polícia prende quatro suspeitos durante investigação sobre mortes na região sul de Palmas

Duas armas foram apreendidas e serão examinadas para verificar se foram usadas nos homicídios. Palmas teve um aumento de 220% no número de homicídios em comparação com mesmo período de 2022. Armas foram apreendidas com suspeitos em Palmas

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Civil, com apoio da Guarda Metropolitana, durante uma operação para investigar os recentes assassinatos na região sul de Palmas. O grupo foi encontrado com duas armas de fogo que passarão por perícia para verificar se foram usadas nos assassinatos.

As prisões aconteceram na tarde desta terça-feira (7), no setor Recanto das Araras, no mesmo bairro onde Caio Ferreira Guimarães, de 23 anos, e Douglas Henrique da Silva Santos, de 22 anos, foram mortos no fim de semana.

Segundo levantamento feito pela TV Anhanguera com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Palmas teve um aumento de 220% no número de homicídios. Foram 16 assassinatos nos primeiros 35 dias deste ano, contra cinco mortes no mesmo período do passado.

A investigação das mortes é feita pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP). Durante a operação foram apreendidos uma pistola e um revólver. Os suspeitos presos não tiveram os nomes divulgados, mas têm de 24, 20, 19 e 18 anos.

Suspeitos foram presos em uma casa no setor Recanto das Araras

“No decorrer dos trabalhos investigativos chegamos a informações de que alguns homens armados, que poderiam ter envolvimento em crimes de homicídios estariam em uma residência no setor Recanto das Araras”, disse o delegado Guilherme Torres, por meio da SSP.

Todos foram levados para a sede da 1ª DHPP, onde foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Na delegacia os agentes descobriram que dois suspeitos tinham mandado de prisão em abertos por homicídios, um em Miranorte e outro na comarca de Paraíso.

A polícia informou que as investigações continuam. “Agora vamos aprofundar as investigações no sentido de apurar o possível envolvimento dos quatro indivíduos nesses crimes de homicídio, uma vez que há fortes indícios de que eles podem estar ligados a uma facção criminosa e ter ligação com crime organizado na capital”, disse.

Jovens foram assassinados a tiros na região sul de Palmas

