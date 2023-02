Polícia prende segundo suspeito de tentar roubar uma PM de folga no litoral de SP; VIDEO

Outro homem envolvido no crime foi baleado. Caso aconteceu em Praia Grande, na segunda-feira (23). Vídeo mostra momento que policial militar reage a assalto

Um homem foi preso suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto contra uma policial militar, que estava de folga, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A mulher de 31 anos estava à paisana e reagiu a ação de dois criminosos, atirando contra eles. Nas imagens, obtidas pelo g1, é possível ver um dos suspeitos fugindo e o outro no chão (veja imagens acima).

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no dia 24 de janeiro, por volta das 23h15, na Rua Maurício José de Cardoso, no bairro Canto do Forte. A policial tinha terminado o turno de trabalho e estava dirigindo uma moto quando foi abordada por dois assaltantes, que estavam em uma outra moto.

O vídeo mostra a moto dos assaltantes se aproximando da vítima. Ao ser abordada, ela desce do veículo enquanto um dos criminosos armados mira em direção à ela. Na sequência, o garupa desce da moto, a policial saca a arma e atira. Desesperado, o garupa corre e consegue fugir.

O piloto foi atingido com um tiro na boca e caiu no chão junto com a moto. Já o outro criminoso permaneceu rendido até a chegada de viaturas da Polícia Militar.

Após as investigações, o segundo criminoso foi identificado pelas autoridades. Com isso, a equipe obteve, junto ao Poder Judiciário, um mandado de busca domiciliar e prisão temporária. Os investigadores foram até a casa do suspeito, localizada no Parque das Bandeiras, em São Vicente.

No imóvel, foram encontradas as roupas utilizadas pelo suspeito na data do crime, além do aparelho celular, cartões e documentos em nome de terceiros.A polícia apreendeu ainda a chave de uma motocicleta, que não foi comprovada pelo indivíduo a origem e documentação.

Todo material foi encaminhado à perícia criminal. O homem foi preso e ficou a disposição da Justiça.

