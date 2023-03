Polícia prende suspeito de assassinato na região central de Lagoinha, SP

Crime aconteceu na noite de domingo (5) em uma praça no Centro, próximo à delegacia e da base da PM. Homem é morto após confusão em praça em Lagoinha

Portal Lagoinha

Um homem de 24 anos foi preso na noite desta segunda-feira (6) suspeito pelo assassinato de um motociclista na região central de Lagoinha (SP). O rapaz preso é apontado pela polícia como o autor das facadas na vítima.

Além do homem preso, um outro homem se apresentou à policia nesta segunda. Ele estava com autor do crime e aparece em um vídeo derrubando as vítimas da motocicleta. O rapaz foi ouvido e liberado inicialmente.

O crime aconteceu na noite de domingo (5) nas proximidades da delegacia e da base da Polícia Militar. Um homem foi morto esfaqueado e uma segunda vítima ficou ferida. O caso é investigado pela polícia.

