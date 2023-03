Polícia prende suspeito de atrair crianças com doces para cometer abuso sexual em Campos do Jordão

Investigação da Polícia Civil aponta que foram identificadas três vítimas, entre 10 e 13 anos, mas a polícia ainda apura outros possíveis casos de abuso cometidos pelo suspeito. O suspeito foi preso temporariamente

Vanessa Vantine/TV Vanguarda

A Polícia Civil prendeu na manhã deste sábado (4) um homem suspeito de abusar sexualmente de três crianças entre 10 e 13 anos em Campos do Jordão (SP).

A investigação apontou que o suspeito ficava próximo à saída de escolas e oferecia doces para as crianças com a intenção de atraí-las e cometer os abusos. Até o momento foram identificadas três vítimas, de 10, 11 e 13 anos.

A identidade do homem, que é dono de um comércio na cidade, não foi revelada para não atrapalhar as investigações.

A polícia acredita que existam outras vítimas do homem e segue a investigação. As vítimas identificadas serão ouvidas para auxiliar no trabalho. Para isso, a polícia ainda deve trazer especialistas, para passar conforto e tranquilidade para que as crianças relatem o que aconteceu.

Vittorio Ferla