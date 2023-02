Polícia prende suspeito de explodir e roubar joalheria no litoral de SP

Crime aconteceu no bairro Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá. Policia prende suspeito de explodir e roubar joalheira em Guarujá

Polícia Militar

Um homem, de 24 anos, foi preso por ter participado de um assalto a uma joalheria em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele e outros criminosos renderam o segurança da unidade, explodiram a porta do comércio e roubaram diversos produtos, como joias e relógios.

O crime aconteceu na Avenida Thiago Ferreira, no bairro de Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho. À reportagem a Polícia Civil informou que, durante roubo, os bandidos danificaram o balcão da entrada da loja, de onde pegaram os objetos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a prisão aconteceu na noite de segunda-feira (20), às 18h30. Agentes faziam patrulhamento pela Rua Valdomiro Macário, no Sítio Conceiçãozinha, quando viram dois homens em atitude suspeita dentro de um veículo Hyundai B20 prata.

Questionados pelos policiais sobre faziam no local, um deles relatou que estava na casa da namorada e que teria deixado o veículo dele, um Corolla, estacionado no condomínio.

A polícia foi até o prédio informado pelo homem e confirmou o carro na garagem. O veículo foi vistoriado e identificado como roubado. Diante dos fatos, os agentes foram até o apartamento da mulher que seria a namorada do suspeito. No imóvel, ela indicou onde estava a chave do automóvel.

No mesmo apartamento foi encontrada uma bolsa com as joias e relógios roubados da joalheria. Todos foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento. O autor envolvido no roubo, que informou ser ‘dono do Corolla’, foi detido. Os outros dois foram liberados e serão investigados.

Os objetos recuperados foram devolvidos ao representante da joalheria. Os veículos foram apreendidos e encaminhados à perícia técnica. O caso foi registrado como receptação na Delegacia de Guarujá.

