Polícia prende suspeito de matar idoso de 85 anos a facadas na Zona Leste de Natal

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que confessou o crime, disse que recebia auxílio financeiro do idoso com frequência e o matou por ele ter se recusado a dar um dinheiro para quitar dívida. Idoso tinha 85 anos de idade e foi encontrado morto nas Rocas

A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos suspeito de matar a facadas um idoso de 85 anos no bairro Rocas, na Zona Leste de Natal. Antônio Batista de Souza foi encontrado morto na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, na cozinha da própria casa.

O suspeito foi detido na quarta-feira passada (22) em uma comunidade terapêutica no município de Extremoz, na Grande Natal, por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegacia que conduziu as investigações.

Segundo a Polícia Civil, o investigado confessou o crime. Ele disse em depoimento que conhecia a vítima, Antônio Batista de Souza, e que recebia auxílio financeiro dele.

O suspeito informou que matou o idoso após ele lhe negar dinheiro, que usaria para quitar dívidas.

Contra o suspeito havia sido expedido um mandado de prisão temporária. Ele estava foragido desde o crime.

Antônio Batista de Souza, de 85 anos, foi morto a facadas dentro de casa. Ele foi encontrado morto na cozinha na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, mas conhecidos e vizinhos disseram que não tinham notícias dele desde o sábado, dia 18. De acordo com vizinhos, o idoso morava sozinho.

