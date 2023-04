Polícia prende suspeito de tráfico interestadual de drogas em MT

Suspeito estava com mandado de prisão em aberto, decretado pelo juízo Único da Comarca de Itaguatins, em Tocantins (TO). Polícia Civil em Mato Grosso

Polícia Civil

Um homem, de 39 anos, foi preso, nessa sexta-feira (31), em Cuiabá, Mato Grossos, por tráfico interestadual de drogas. Ele estava com mandado de prisão em aberto, decretado pelo juízo Único da Comarca de Itaguatins, em Tocantins (TO).

Segundo a Polícia Civil, após troca de informações entre as polícias de Mato Grosso e do Tocantins, foi possível identificar o procurado, que estava morando em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Ainda segundo a polícia, os agentes conseguiram cumprir a ordem judicial e, em seguida, ele foi conduzido até a Gerência Estadual de Polinter e Capturas, para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Em agosto de 2022, a Polícia Civil do Tocantins realizou a apreensão de um caminhão-guincho que tinha como destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão, que transportava uma caminhonete, com problemas mecânicos. No entanto, ao fiscalizar o veículo foi localizado no interior dele 470 tabletes de maconha.

No decorrer das investigações, o suspeito foi identificado como o responsável pelo carregamento do entorpecente. Ele responde por tráfico interestadual de drogas e falsificação de documento.

pappa2200