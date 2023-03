Polícia prende suspeito de tráfico que oferecia ‘cardápio de drogas’ pela internet em Canoas

Suspeito usava as redes sociais para vender a droga, de acordo com a Polícia Civil. Investigação aponta que ela era destinada para “público elitizado”. Drogas apreendidas em apartamento em Canoas

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na sexta-feira (3), um jovem de 25 anos suspeito de vender drogas pela internet em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi levado para uma casa prisional e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Guilherme Dill, responsável pela 1ª Divisão de Investigações do Narcotráfico (1ª DIN), ele tinha um cardápio de drogas que era oferecido para clientes.

“O traficante possuía até ‘cardápio’ próprio, com valores e nomes, como PannaCota, Creme Brulee, marcelo d2, gorilla rainbow, lebron haze, moby-D e outros. As características da droga apreendida demonstram que, mesmo com marca própria, a droga vendida alcança um público elitizado e mais exigente”, explica.

O suspeito foi localizado no apartamento de um prédio no bairro Fátima. Dentro, havia uma espécie de armazém em que as drogas ficavam, além de material de propaganda e embalagens.

Ele foi descoberto depois que a polícia começou a acompanhar as publicações dele nas redes sociais, onde eram anunciadas as drogas para venda. A polícia estima que eram vendidos, pelo menos, 100 gramas de drogas por dia.

