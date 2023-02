Polícia prende suspeitos de atirarem contra delegacia e descobre que facção ordenou ataque, em RO

Um escrivão estava de plantão dentro do prédio da Unisp, mas não foi atingido pelos disparos. Polícia diz que não vai tolerar intimidação. Carro de suspeitos após atacarem prédio da Unisp em Porto Velho

Dois homens foram presos por terem atacado a tiros o prédio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde funciona a delegacia e outras forças policiais.

A prisão da dupla foi feita na noite de quinta-feira (2) enquanto eles faziam manobras suspeitas com um carro, mas apenas nesta sexta-feira (3) os suspeitos confessaram ter atirado contra a Unisp.

Segundo a Delegacia Especializada em Repressão à Furtos, Roubos e Extorsões (DERF), no último domingo (29) os dois homens chegaram na frente da Unisp em um carro, sacaram uma pistola de calibre 9 mm e atiraram três vezes contra o prédio da segurança

Um escrivão estava de plantão dentro do prédio da Unisp, mas não foi atingido pelos disparos. Após o ataque, a Polícia Civil usou imagens de câmeras de segurança e identificou os envolvidos no ataque.

Como a investigação já estava em curso, o delegado Daniel Braga pediu na Justiça pela prisão preventiva dos suspeitos. Ao todo, os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva.

No entanto, na noite de quinta-feira, a Polícia Militar localizou o Fiat Uno filmado na noite do ataque à Unisp. O motorista e o passageiro estavam fazendo manobras perigosas nas ruas, e acabaram sendo presos.

Durante depoimento eles assumiram o ataque contra o prédio da segurança pública. A dupla suspeita entregou o envolvimento de um terceiro suspeito no crime: Romero Francisco Cardoso Neto, que está foragido.

Romero Francisco Cardoso Neto é procurado por participação no crim

A investigação descobriu que o atentado teria ocorrido por ordem de uma facção criminosa, como uma forma de confrontar a polícia pelo combate à criminalidade.

Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, a Diretora Adjunta da Polícia Civil em Rondônia, Alessandra Paraguassu, afirmou que “a Segurança Pública de Rondônia não permitirá ser afrontada por quem quer que seja”.

A polícia ainda descobriu que na mesma noite do ataque na Unisp, o grupo criminoso atirou 20 vezes contra a guarita do Condomínio Porto Madero, também na capital Porto Velho.

Carro usado por suspeitos na noite do ataque contra a Unisp

