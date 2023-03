Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha do PIX em Itaquaquecetuba

Homens estariam envolvidos no sequestro de duas mulheres em dezembro. Um dos suspeitos já estava preso preventivamente por outro crime. A Polícia Civil de Itaquaquecetuba prendeu nesta segunda-feira (13), dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em transferências via PIX. Um outro mandado foi cumprido de um homem que já estava preso preventivamente por outra investigação. A polícia tinha sete mandados de prisão.

Os mandados são resultado da investigação de um crime que aconteceu em dezembro. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Chrispim do 1º Distrito Policial, em 21 de dezembro duas mulheres transitavam em um carro no limite entre Arujá e Itaquaquecetuba.

Elas tiveram o carro fechado por outro onde estavam três homens. O delegado informou que armados eles levaram as duas mulheres para um cativeiro em Itaquaquecetuba. E lá fizeram várias transferências por PIX da conta das vítimas para uma indicada por eles.

O delegado destaca que seis membros foram identificados, um deles menor de idade, e também o titular da conta que recebeu o dinheiro.

Ele detalha que nesta segunda-feira dois homens foram presos e um terceiro mandado foi cumprido de um homem que já estava preso preventivamente por outra investigação. Chrispim afirma que as investigações continuam.

Vito Califano