Polícia prende suspeitos de praticar golpes contra bancos em Ipeúna e estima prejuízo milionário

Segundo a investigação, dupla utilizava nomes e documentos falsos para abrir contas e realizar empréstimos. Foram apreendidos RGs falsos, cartões, extratos de até R$ 150 mil e carro de luxo. Materiais apreendidos durante a operação da Polícia Civil

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante uma dupla suspeita de usar nomes e documentos falsos para abrir contas em bancos e realizarem empréstimos de alto valor sem quitá-los, nesta segunda-feira (6), em Ipeúna (SP).

A operação conjunta entre a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro (SP) e Delegacia de Ipeúna flagrou os dois suspeitos tentando praticar estelionato em uma agência bancária, segundo o registro policial.

De acordo com a corporação, um deles, que tem 49 anos, foi preso recentemente por uso de documento falso, e a outra, que tem 56 anos, já possui passagens por estelionato no Rio Grande do Sul.

Conforme a investigação, eles abriam as contas e geravam empréstimos de alto valor até que essas contas fossem bloqueadas.

No momento da abordagem, a investigada de 56 anos disse aos policiais “a casa caiu” e que integrava um grupo de estelionatários, informou a Polícia Civil. Já o suposto comparsa disse que estava apenas ajudando a mulher, não sabendo do que se tratava.

Foram apreendidos diversos RGs falsos, cartões, extratos de movimentações financeiras acima dos R$ 150 mil, uma quantia em dinheiro não informada, seis celulares e um veículo Jeep Compass. A polícia acredita que os prejuízos com os golpes sejam milionários.

Ambos foram encaminhados à carceragem local, onde aguardam por audiência de custódia.

A dupla será investigada em outros crimes semelhantes ocorridos através de troca de informações com o Setor de Inteligência dos Bancos.

