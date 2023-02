Polícia procura suspeito de incendiar casa após desentendimento com esposa em Resende

Imóvel fica no bairro Campo Belo. Não havia ninguém no local no momento do incêndio. Casa foi interditada pela Defesa Civil por ter tido a estrutura comprometida. Casa incendiada em Resende

Um homem está sendo procurado pela polícia por suspeita de atear fogo na casa em que mora com a família na manhã deste sábado (25) em Resende (RJ). O imóvel fica na Rua José Ribeiro Gonçalves, no bairro Campo Belo.

Segundo a Defesa Civil, os vizinhos informaram que o homem incendiou a residência após um desentendimento com a esposa na noite anterior.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 7h — o fogo foi apagado em pouco menos de 1h. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

A Defesa Civil interditou o imóvel por entender que a estrutura foi comprometida. O órgão informou que a mulher e uma criança, que também morava no local, foram levadas para casa de parentes.

Um boletim de ocorrência foi aberto pela esposa do suspeito na delegacia de Resende, que está investigando o caso.

