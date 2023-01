Polícia procura suspeito de jogar mulher para fora de carro em movimento após encontro em bar

Boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado. Caso ocorreu no domingo (22), em Jaú (SP). Uma mulher denunciou à polícia ter sido jogada de um carro em movimento após se encontrar com um homem em um bar de Jaú, no interior de SP, no domingo (22). Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado.

Segundo o BO, a jovem, de 26 anos e moradora de Torrinha (SP), foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Jaú, onde foi medicada, já que sofreu ferimentos.

No hospital, a PM informou que conversou com a jovem. Ela narrou que marcou o encontro com o homem, de 27 anos, e, ao sair do bar, localizado no Jardim Olímpia, eles se desentenderam. No carro, a mulher teria aberto a porta, quando o suspeito acelerou o veículo e ela caiu na rua.

A Polícia Civil tenta localizar o homem, que fugiu. Ninguém foi preso.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

