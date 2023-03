Polícia procura suspeito de tentar matar cabeleireira a facadas em Santa Rosa de Viterbo, SP

Segundo irmã, vítima foi atraída para emboscada planejada pelo ex-marido. Ela levou 15 facadas e está internada em hospital em Ribeirão Preto (SP). Talita Francisca Ribeiro, cabeleireira, foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Santa Rosa de Viterbo, SP

Arquivo pessoal/Liliani Barbosa

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio de uma cabeleireira de 30 anos em Santa Rosa de Viterbo (SP) na noite de sábado (4). O suspeito do crime é Wesley Siqueira, o ex-marido da vítima. Ele teria atraído a vítima para uma emboscada e está desaparecido desde o crime.

A vítima, Talita Francisca Ribeiro, levou 15 facadas e está internada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto (SP).

Segundo a irmã dela, Liliani Barbosa, o estado de saúde da cabeleireira é estável e ela não corre risco de morrer.

Tentativa de feminicídio

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher tinha ido buscar a filha de 3 anos do casal que tinha passado o dia com o pai. Isso aconteceu depois que o suspeito – com quem a vítima se relacionou por quatro anos e de quem estava separada havia um mês – ligou pedindo para a ex-mulher buscar a criança que, segundo ele, tinha caído e machucado a cabeça.

Eles combinaram de se encontrar na casa da ex-cunhada de Talita, irmã de Siqueira.

Liliani conta que levou a cabeleireira para pegar a criança. Pouco tempo depois de elas chegarem ao local, o ex-marido chegou, estacionou o carro e começou a agredir Talita pelas costas por motivações ainda não explicadas, segundo a irmã da vítima. Ao ver a irmã sendo atacada, Liliani tentou contê-lo.

“A hora que ele foi dar a facada que pegou no rosto, ele ia dar no pescoço dela. Só que eu dei outro tranco nele e pegou no rosto dela”, disse ao g1.

A filha do casal viu tudo. Talita levou golpes no rosto, teve perfuração no pulmão e precisou passar por cirurgia.

De acordo com a SSP, a faca do crime foi apreendida na casa do suspeito.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio pela Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano