Polícia realiza três autuações por crimes ambientais no Oeste Paulista nesta sexta-feira; multas ultrapassam R$ 15 mil

A Polícia Ambiental realizou três autuações por crimes ambientais nesta sexta-feira (24) nos municípios de Adamantina (SP), Nantes (SP) e Presidente Prudente (SP). As multas somam o valor de R$ 15.800.

Em Adamantina, a equipe da Polícia Ambiental foi até uma residência atender denúncia de animais e aves silvestres em cativeiro. No local, foi constatada a existência de dois Papagaios, dois Periquitos e oito Jabutis em cativeiro.

Diante dos fatos, foi elaborado em desfavor da moradora, uma mulher de 79 anos, um auto de infração ambiental no valor de R$ 10.500, por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre.

Os Jabutis foram devolvidos à natureza. Os Papagaios e Periquitos, por apresentarem sinais de domesticação e não ter local disponível no momento para destinação, ficaram depositados no local.

Já no município de Nantes, durante patrulhamento pela SP-421, uma equipe da Polícia Ambiental foi até o Loteamento Pedra Redonda, de acordo com os oficiais, local de várias denúncias de pesca predatória no Rio Paranapanema.

Ao avistarem um veículo com uma carretinha e um barco de alumínio, os policiais realizaram a abordagem. Dentro do carro havia dois homens, que disseram estar saindo de um acampamento onde passaram alguns dias pescando.

Ao vistoriar a embarcação, foram localizados 45 kg de peixes das espécies Traíra, Piau, Corvina, Tilápia, Barbado e Curimba. Foi localizado ainda, debaixo de um colchão, três sacos com redes de emalhar, totalizando 430 metros, todas molhadas, com vestígios de algas, sinais que foram utilizadas recentemente e os peixes apresentavam sinais de emalhar.

Diante dos fatos, foram feitos dois autos de infração ambiental no valor de R$ 1.900 cada, por pescar mediante utilização de petrechos não permitidos.

Os peixes por estarem sem refrigeração e expostos ao sol durante o atendimento da ocorrência, foram destinados à vala sanitária, pois estavam impróprios para consumo. As redes foram apreendidas e depositadas na sede da Polícia Ambiental em Presidente Prudente.

Também nesta sexta-feira, em Presidente Prudente, a Polícia Ambiental foi até uma residência no Bairro João Domingos Neto atender uma denúncia de caça e manutenção de pássaros silvestres em cativeiro.

No local, foram encontrados dois Canários-da-Terra-verdadeiros em cativeiro, além de alguns alçapões armados.

Em contato com o morador do local, um homem de 66 anos, informou que ganhou os dois Canários-da-Terra-verdadeiros há um mês, e as três armadilhas armadas pela residência, tinham a finalidade de espantar os outros Canários.

Foram lavrados dois autos de infração ambiental. Um no valor de R$ 1.000, por manter em cativeiro duas aves da fauna silvestre e outro por caça, no valor de R$ 500.

A ocorrência será apresentada via ofício na polícia judiciária local. Os pássaros foram soltos em seu habitat natural devido ao estado bravio. Já as gaiolas e alçapões foram destruídos.

