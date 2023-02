Polícia resgata 13 cachorros com sinais de maus-tratos em Piracicaba

De acordo com a corporação, animais estavam acorrentados em espaço inadequado, sem comida e água e com ferimentos. Cachorros resgatados de imóvel em Piracicaba (SP) estavam sem comida, água e apresentavam ferimentos

A Polícia Militar Ambiental de Piracicaba (SP) resgatou 13 cachorros com sinais de maus-tratos neste sábado (4), em imóvel na região do Conjunto Habitacional Água Branca.

De acordo com a corporação, os cães estavam acorrentados em um curto espaço para locomoção, sem comida e sem água, e alguns com ferimentos aparentes.

No imóvel localizado na Rua Geraldo Bragion, área sujeita a alagamento e sem proteção, os policiais encontraram os cachorros, todos sem raça definida e de porte médio. A equipe solicitou apoio do Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba.

Ninguém foi preso. A corpopração elaborou um auto de infração ambiental no valor de R$ 39 mil. Os animais foram apreendidos e permanecem à disposição do Núcleo de Bem-Estar Animal.

