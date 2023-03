Polícia resgata jovem que era mantida em cárcere privado pelo pai em Eldorado do Sul

Pai, que mantinha filha no porão de casa, foi preso em flagrante. Policiais encontraram a mulher de 19 anos na madrugada desta quarta-feira (15). Ela tinha marcas de agressão pelo corpo. Uma jovem de 19 anos foi libertada de cárcere privado na madrugada desta quarta-feira (15) em Cruz das Almas, interior de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Ela era mantida no porão da casa pelo pai, que foi preso em flagrante.

De acordo com a delegada Luciane Bertoletti, a polícia recebeu uma denúncia por volta das 19h de terça (14) e só localizou a vítima à meia-noite. “Ela tinha marcas de agressão pelo corpo, a gente percebeu que ela é agredida”, afirma a delegada.

Foram pedidas medidas protetivas para a jovem, que está abrigada na casa de familiares. O homem deverá responder por cárcere privado e lesão corporal. A delegada afirmou que já foi pedida a prisão preventiva.

A vítima relatou à polícia que o pai não aceitou quando ela disse que sairia de casa. Moravam na casa também a mãe da jovem outras três irmãs, menores de idade. A delegada informou que vai aprofundar as investigações e que acredita que a mãe também era vítima.

