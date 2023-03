Polícia Rodoviária apreende meia tonelada de cocaína escondida em fundo falso de carreta em Itatinga

Abordagem da Polícia Rodoviária foi feita em pedágio da Rodovia Castello Branco (SP-280). Suspeito foi preso em flagrante e levado para o plantão policial de Botucatu (SP). Droga estava escondida em fundo falso de carreta abordada em Itatinga (SP)

Polícia Rodoviária

A Polícia Rodoviária apreendeu 507 quilos de cocaína no fundo falso de uma carreta, abordada na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga (SP), nesta quinta-feira (2). O motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A abordagem foi feita na praça de pedágio no trecho da rodovia que passa pelo município. Durante vistoria, o compartimento em que estavam escondidos 446 tijolos da droga foi localizado.

O motorista foi preso em flagrante e levado até o plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Botucatu (SP). A Polícia Civil vai investigar o caso.

Droga totalizou mais de meia tonelada após apreensão em Itatinga (SP)

Polícia Rodoviária

