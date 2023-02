Polícia Rodoviária Federal apreende 117 kg de maconha na BR-101, em Campos

Motorista que transportava a droga disse que saiu de Macaé (RJ) com destino a Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. 117 kg de drogas estavam dentro de carro abordado pela PRF na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 117 kg de maconha na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na manhã deste domingo (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, o material estava dentro de um carro de passeio. A droga estava distribuída em sete fardos e mais 13 tabletes avulsos.

O motorista disse à PRF que o material saiu de Macaé (RJ) com destino a Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 146ª Delegacia de Polícia Civil.

Vittorio Rienzo