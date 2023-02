Polícia Rodoviária Federal apreende 35 kg de maconha na Dutra em Lavrinhas

O condutor afirmou que receberia R$ 1,5 mil para levar o carro com as drogas até o Rio de Janeiro. Policia Rodoviária Federal apreende mais de 35 kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra em Lavrinhas.

Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 35,5 Kg de maconha na manhã desta segunda-feira (27), no km 18 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Lavrinhas (SP).

De acordo com a PRF, durante operação de rotina os agentes abordaram um carro com duas pessoas. Devido ao forte odor característico de maconha, a equipe decidiu por realizar uma vistoria minuciosa no veículo.

No carro, foi encontrado um compartimento oculto no painel do automóvel, com trava elétrica, onde estavam escondidos 51 tabletes grandes de maconha.

Para os policiais, o condutor afirmou que receberia R$ 1,5 mil para levar o carro até o Rio de Janeiro.

A dupla foi presa por tráfico de entorpecentes e as drogas apreendidas. O caso foi registrado na delegacia de Lavrinhas.

