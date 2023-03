Polícia Rodoviária Federal apreende 44 Kg de ‘supermaconha’ no interior de SP

Agentes encontraram também cinco pinos com um substância semelhante a crack, um cachimbo e três cigarros eletrônicos foram apreendidos. Polícia Rodoviária Federal apreende 44 Kg de ‘supermaconha’ em Barra do Turvo, SP

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 44 kg de skunk, conhecida como ‘supermaconha’, durante uma fiscalização, nesta terça-feira (28), no Km 525 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Barra do Turvo, no interior de São Paulo.

Os policiais deram ordem de parada para um veículo conduzido por um homem e, durante a checagem e conferência dos equipamentos obrigatórios, os agentes encontraram grande quantidade de substância semelhante à maconha no porta-malas do veículo.

Questionado sobre os entorpecentes, o motorista admitiu que sabia que transportava drogas em razão do forte odor. Entretanto, disse ter sido contratado por aplicativo para buscar o veículo em Guarapuava (PR) para levá-lo a um posto de gasolina em Barão Geral, distrito de Campinas (SP).

Segundo o motorista informou à PRF, ele receberia R$ 3 mil pelo serviço. Ao todo, além dos 44 kg de skunk, foram apreendidos cinco pinos com substância parecida com crack, um cachimbo e três cigarros eletrônicos.

O homem admitiu que a droga que se assemelhava a crack era dele. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária de Barra do Turvo.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Mata