Polícia Rodoviária flagra roubo de caminhão e libera vítima amarrada em Piracicaba; dois presos

A Polícia Militar Rodoviária flagrou um roubo de caminhão em andamento e prendeu dois suspeitos na madrugada desta terça-feira (31), em Piracicaba (SP). O crime aconteceu na Rodovia Comendador Mário Dedini – Rodovia do Açúcar (SP-308).

Segundo o registro policial, a base operacional da polícia recebeu informações do crime sendo praticado no quilômetro 161 da rodovia. As equipes foram até o local e flagraram a situação.

Dois homens estavam dentro da cabine do veículo e o motorista estava amarrado. Os suspeitos foram rendidos pelos policiais e presos. A vítima foi libertada.

O caminhão estava carregado com caixas de leite, que foram avaliadas em R$ 100 mil. Já o veículo foi avaliado em R$ 400 mil. Tudo foi devolvido ao proprietário.

O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima.

