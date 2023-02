Polícia Rodoviária inicia Operação Carnaval 2023 em mais de 1,5 mil quilômetros de estradas do Oeste Paulista

Ações de fiscalização serão realizadas até o próximo domingo (19). Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária visa coibir infrações de trânsito no período de festas

Arquivo/g1

A Polícia Rodoviária inicia nesta sexta-feira (17) a Operação Carnaval 2023, que fiscalizará 1.530 quilômetros de rodovias nas regiões de Presidente Prudente (SP), Dracena (SP) e Presidente Venceslau (SP).

A operação promoverá ações policiais que visam proporcionar mais segurança aos usuários da malha ferroviária das 56 cidades do Oeste Paulista.

Até às 23h59 do próximo domingo (26), a Polícia Rodoviária buscará promover melhores condições de tráfego nas vias. Com isso, a fiscalização também irá focar na questão comportamental do motorista, visto que a falha humana é a principal causa de acidentes de trânsito.

Portanto, a equipe buscará coibir diversas infrações de trânsito, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e uso indevido do celular ao volante. Além disso, a corporação orienta aos motoristas a tomarem cuidado com pedestres e ciclistas na pista, principalmente no período noturno, já que há maior risco de atropelamento por falta de iluminação natural.

Em casos de emergência de trânsito, os usuários que transitam na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), poderão acionar o socorro da concessionária Cart, através do telefone 0800 773 0090.

No caso das demais rodovias, tais como a Assis Chateaubriand (SP-294) e a Homero Severo Lins (SP-284), os motoristas podem solicitar ajuda à concessionária Eixo SP pelo número 0800 178 8998.

Aos que transitarem nas demais rodovias da nossa região, o atendimento será realizado pela Unidade Básica de Atendimento (UBA) do Departamento de Estrada e Rodagens (DER), por meio do 0800 055 5510 e do 190 da Polícia Militar.

A Polícia Rodoviária orienta que os condutores devem ficar atentos aos trechos de pista simples, pois algumas passam por obras de melhorias. Em especial, há necessidade de atenção redobrada durante as ultrapassagens e outros deslocamentos nas seguintes vias:

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na região de Dracena;

Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), entre Martinópolis (SP) e Rancharia (SP);

Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Martinópolis e Parapuã (SP).

Além disso, devido a obras na ponte que interliga os estados de São Paulo e Paraná nos municípios de Taciba (SP) e Porecatu (SP), os motoristas que costumam transitar no local devem buscar por rotas alternativas.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200