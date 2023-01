Polícia Rodoviária prende dois homens em Itirapina e apreende 37 tijolos de maconha na SP-310

Segundo o boletim de ocorrência, policiais realizavam operação no km 217 quando abordaram o veículo com as drogas. Polícia Rodoviária prende dois e apreende 37 tijolos de maconha em Itirapina

Polícia Rodoviária de São Carlos/Divulgação

A Polícia Rodoviária prendeu dois homens em Itirapina (SP) e apreendeu 37 tijolos de maconha, durante a Operação Vagalume realizada na Rodovia Washington Luís (SP-310), na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam a operação no quilômetro 217, na altura do pedágio de Itirapina, quando abordaram o veículo na pista sentido capital-interior.

O motorista e o passageiro ficaram nervosos com a abordagem e, diante disso, os policiais fizeram buscas no veículo. No assoalho traseiro eles encontraram dois sacos plásticos com quase 28 quilos da droga.

Questionados, os suspeitos alegaram que saíram de Ubatuba (SP) e tinham como destino Araraquara.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Triagem de São Carlos.

