Polícia Rodoviária prende homem que dirigia caminhão roubado e que era foragido da Justiça em Biritiba Mirim

Dentro do caminhão, policiais encontraram dois bloqueadores de sinal de GPS. O motorista, segundo a polícia, era procurado pelo crime de receptação. Polícia Rodoviária prende homem que dirigia caminhão roubado em Biritiba Mirim

A Polícia Rodoviária prendeu um homem que dirigia um caminhão roubado e que era foragido da Justiça na tarde desta terça-feira (24), em Biritiba-Mirim. O caminhão havia sido roubado em Guarulhos.

Segundo a polícia, equipes do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária estavam em patrulhamento na Rodovia Mogi-Salesópolis quando viram um caminhão em alta velocidade, fazendo manobras perigosas.

Os policiais foram atrás, deram sinal de parada mas o motorista do caminhão não obedeceu. ele entrou na estrada de casa grande, uma rota que liga Biritiba-Mirim a salesópolis, e foi abordado.

Caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária em Biritiba Mirim

TV Diário/Reprodução

O motorista, segundo a polícia, era procurado pelo crime de receptação. O caminhão tinha sido roubado pouco antes na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos. Dentro do caminhão, foram encontrados dois aparelhos bloqueadores de sinal de GPS.

Ainda segundo a polícia, o motorista confessou o crime. ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Biritiba-Mirim.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla