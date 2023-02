Polícia vai arquivar investigação sobre queda de avião monomotor em Erechim

Ocorrência será arquivada porque nenhum dos três passageiros quis prestar queixa contra piloto. Na tarde de quinta-feira (9), aeronave passou por vistoria para apurar causas do acidente. Retirado avião monomotor que caiu em Erechim

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (10) que vai arquivar a investigação sobre a queda do avião monomotor em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na quarta (8). De acordo com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município, a ocorrência será arquivada porque nenhum dos três passageiros quis fazer queixa contra o piloto. Toda a tripulação conseguiu sair sem ferimentos graves.

Na quinta (9), peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizaram uma vistoria no avião para apurar as causas do acidente. Os técnicos fizeram registros, coletaram peças e materiais e vistoriaram a cabine e o bico da aeronave.

Na queda, a aeronave bateu em um poste de rede elétrica. O monomotor foi retirado do local, nas proximidades da Avenida Caldas Júnior, no bairro Frinape, e a energia já foi restabelecida na reunião.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto teria relatado que o monomotor sofreu uma pane. Então, ele tentou pousar na pista do aeroclube da cidade, não conseguiu e acabou fazendo um pouso de emergência.

O local do acidente fica a cerca de um quilômetro e meio do aeroporto.

Conforme registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião prefixo PR-FKJ foi fabricado em 2003. A aeronave tem licença para serviços aéreos privados e está com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade regularizado.

