Policiais do Baep prendem traficante com 100 kg de cocaína dentro de casa no litoral de SP

Caso aconteceu em Vicente de Carvalho, em Guarujá. Uma espingarda furtada de uma escola de vigilantes também foi apreendidas. Policiais do Baep prendem traficante com 100 kg de cocaína em Vicente de Carvalho, no litoral de SP.

Divulgação/ Polícia Militar

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prendeu um homem que guardava 100 kg de cocaína dentro da própria casa em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, no litoral de São Paulo. No local também foi encontrada uma espingarda que havia sido furtada de uma escola de vigilantes.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante uma ronda dos policiais no bairro Paecará, no domingo (26). Ele confessou ter produtos ilegais dentro de casa. Ele levou os agentes até o imóvel, onde foram encontrados 84 tijolos de cocaína, um total de 100 kg de cocaína.

No local, ainda foi encontrada uma espingarda que, segundo a PM, foi furtada de uma Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes em 2020.

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao DP Sede do Guarujá e permanecerá à disposição da Justiça. A arma e as drogas foram apreendidas pela Polícia Civil.

Espingarda também foi apreendida durante a abordagem no Pae Cará, em Vicente de Carvalho.

