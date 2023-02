Policiais encontram 100 kg de cocaína em caminhão de carga na BR-364

Caminhão baú de cor azul era conduzido por um jovem de 22 anos e no banco carona viajava um jovem de 18 anos. Flagrante foi em Porto Velho. Cão policial encontra carga de cocaína escondida em caminhão na BR-364

Reprodução/PRF

Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos em um caminhão de carga que viajava pela BR-364, em Porto Velho. O flagrante foi feito por policiais rodoviários nesta segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão baú de cor azul era conduzido por um jovem de 22 anos e no banco carona viajava um jovem de 18 anos.

Durante uma abordagem da polícia próximo ao Km 724 da BR-364, o motorista e o passageiro apresentaram nervosismo e começaram a dar respostas contraditórias.

Como dentro do caminhão haviam dezenas de caixas de produtos, incluindo de ar-condicionado, a PRF acionou o Grupo Especializado de Operações com Cães da Polícia Militar de Rondônia.

A carga foi revistada pelo cão policial, que então identificou cinco caixas com possível carregamento de entorpecente. Os PRFs abriram as embalagens e dentro acharam 102.02 Kg de cloridrato de cocaína e mais 3,12 Kg de Skunk ( uma droga mais forte que a maconha).

Carga de cocaína apreendida com suspeitos em caminhão na BR-464

PRF/Reprodução

O carregamento da droga foi apreendido e levado à sede da Polícia Federal (PF) em Porto Velho, juntamente com os dois suspeitos detidos pelo tráfico.

