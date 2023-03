Policiais envolvidos em abordagem com morte de suspeito rendido vão ser julgados neste mês na Justiça Militar

O caso aconteceu em 2021 na zona Sul de São José. Toda a ação dos policiais foi flagrada por câmeras acopladas nas próprias fardas e mostram crimes cometidos pelos agentes. Vídeo mostra PMs executando suspeito rendido e alterando cena do crime em São José

Oito policiais envolvidos em uma abordagem que terminou com a morte de um suspeito rendido em São José dos Campos (SP) vão ser julgados pela Justiça Militar em 22 de março. Além desse processo, dois dos policiais são réus na Justiça comum pela ação ocorrida em 2021.

Na Justiça Militar, os policiais respondem por crimes como fraude processual, falso testemunho e falsidade ideológica. Testemunhas e réus foram ouvidos e, até então, o processo seguia em fase de diligências para então seguir a julgamento.

As penas pelos crimes que os policiais foram denunciados na Justiça Militar varia até seis anos de prisão.

Nenhum policial envolvido na ação foi preso. Segundo a Polícia Militar, eles foram afastados dos trabalhos de rua e cumprem funções administrativas.

O advogado das vítimas, Thiago Marques, cobrou novamente punição aos envolvidos.

“Não foram apresentadas provas ou depoimentos capazes de afastar a condenação dos acusados. Pelo contrário, os réus apresentaram versões inverossímeis, sem respaldo com as ações registradas nas filmagens das COPs. Esperamos que sejam punidos com o rigor da lei, e que não prossigam como profissionais da segurança pública”, afirmou ao g1.

Dois dos policiais envolvidos na ação também são réus na Justiça comum pela ação. O processo contra Frederico Manoel Inácio de Souza e Diego Fernandes Imediato da Silva está em fase de citação para apresentarem resposta à acusação.

Por meio de nota, a defesa do Tenente Pedro Leonardo de Souza Moreira informou que “o policial agiu corretamente dentro das normas preconizada pela polícia militar do estado de São Paulo e, estão confiantes na absolvição do oficial, uma vez que o mesmo não praticou nenhum crime de acordo com as provas produzidas no processo”. Ainda segundo a defesa, eles “aguardam com serenidade o julgamento” e acreditam que vão mostrar a inocência do policial.

O g1 tenta contato com a defesa dos policiais Frederico e de Diego, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

O caso

O caso aconteceu no dia 9 de setembro de 2021, no bairro São Judas, que fica na zona sul da cidade. A ação foi flagrada por câmeras acopladas nas fardas da equipe. Na ocasião, os agentes executaram um jovem e balearam outro. Eles eram suspeitos de um roubo e estavam desarmados e rendidos.

Um dos réus é o policial Frederico Manoel Inácio de Souza. Ele alvejou Vinicius David Souza com três disparos de fuzil. A vítima estava dentro do carro e com as mãos na cabeça, conforme a câmera de outro policial registrou. O rapaz morreu no local.

Imagem mostra Vinícius com a mão na cabeça, rendido e desarmado, antes dos disparos

Reprodução/Corregedoria da Polícia Militar

Já o PM Diego Fernandes Imediato da Silva deixou um jovem baleado. Na abordagem, a vítima sai do veículo com uma arma, mas a dispensa e se rende. Mesmo assim, o policial atira contra ele.

O jovem usava um colete à prova de balas e resistiu aos ferimentos. As gravações, no entanto, revelam que o agente queria matar a vítima.

Em determinado momento após a ação, Diego diz: “eu ia adivinhar? Devia ter dado na cara. Moleque de colete, mano. Eu ia adivinhar?”.

Para o MP, a intenção de Diego matar a vítima também ficou evidenciada com gravação das câmeras acopladas à farda.

MP denuncia dois PMs por ação com morte de jovem em São José

Reprodução

Câmeras flagraram a ação

Toda ação foi gravada pelas Câmeras Operacionais Portáteis (COP), instaladas nos coletes dos PMs. O g1 e o Fantástico tiveram acesso exclusivo às imagens.

O caso é de setembro de 2021, quando cinco jovens assaltaram um mercadinho. Eles foram flagrados e perseguidos por uma viatura do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), até que o motorista perdeu o controle e bateu em um poste. Três dos jovens se renderam, enquanto um fugiu a pé, mas foi alcançado e preso.

Imagens exclusivas mostram a execução de um suspeito desarmado e dominado

Após o acidente na fuga, a câmera mostra que o carona, Vinicius David de Souza Castro Gomes, de 20 anos, coloca as duas mãos para fora da janela, sinalizando que não está armado. O policial pede que ele abra a porta e ele se rende, com as duas mãos na cabeça.

Na sequência, três disparos são feitos com um fuzil em uma curta distância. Os tiros atingem o rosto, abdômen e perna da vítima, que morre na hora.

Outro jovem também foi baleado, mas usava um colete e sobreviveu. Ele era o único armado do grupo, mas dispensou a arma com a ordem dos policiais e não fez disparos.

Mesmo sendo filmado, o policial Diego pega a arma e altera a cena do crime, jogando o revólver sobre o corpo da vítima morta para forjar uma versão de resistência.

A versão falsa é contada aos oficiais e aos demais policiais que chegam à cena do crime depois. Os diálogos foram capturados pelas câmeras. Durante a gravação, é possível ver que eles tampam a lente para que o equipamento não flagre algumas cenas.

Outros usam a arma para obstruir a imagem e depois tentam acessar o vídeo pelo aplicativo no celular para checar se os crimes cometidos foram flagrados.

