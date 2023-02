Quatro pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo. Policiais fazem buscas nas residências de suspeitos de matar criança em Espigão D´Oeste, RO

Polícia Civil/Divulgação

Cerca de 50 agentes das polícias Civil e Militar fizeram buscas nas residências de duas pessoas suspeitas de participar da morte de uma criança de 12 anos em Espigão D’Oeste (RO). A Operação Conflictus foi realizada na manhã desta terça-feira (28).

Durante a ação, os policiais encontraram uma espingarda, dezenas de munições, diversas porções de drogas e apetrechos utilizados para o tráfico. Quatro pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo.

A operação aconteceu durante investigação sobre a morte de Benício Gallo Ribeiro, de 12 anos, e a tentativa de homicídio contra um jovem de 22 anos. Os crimes aconteceram no fim de janeiro.

As vítimas estavam na frente de casa, quando um dos suspeitos chegou de motocicleta e efetuou vários disparos. Benício morreu no local e o outro rapaz foi socorrido até o hospital.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou os suspeitos e solicitou buscas nas residências. Os mandados concedidos pela Justiça foram cumpridos nesta terça, com o objetivo de apreender os celulares dos suspeitos. O caso segue sendo investigado.

Vittorio Rienzo