Policiais fazem parto em avenida de Palmas e salvam bebê que nasceu com cordão enrolado no pescoço

Policiais militares realizaram um parto em plena avenida Teotônio Segurado, a mais movimentada de Palmas, neste domingo (26). A grávida deu à luz dentro de um carro e viveu momentos de desespero. Isso porque a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Os militares salvaram a vida da bebê que estava roxa e não respirava. Mãe e filha passam bem.

Segundo o relato, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) realizava patrulhamento, quando foi surpreendida pelo senhor João Batista. Ele relatou que a nora estava dentro de um carro em trabalho de parto e pediu que os militares fizessem a escolta do veículo até o Hospital Dona Regina.

Diante do pedido de socorro, os policiais se deslocaram em alta velocidade abrindo caminho para o veículo.

Durante o trajeto, em frente a um supermercado atacadista, a mulher começou a dar à luz, momento em que os militares pararam a viatura para auxiliar no parto. Segundo a PM, a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado duas vezes no pescoço, não respirava e estava completamente roxa.

Os policiais desenrolaram o cordão da recém-nascido e massagearam a criança até o momento em que ouviram o primeiro choro da bebê e, consequentemente, verificaram a respiração.

Os militares entregaram a criança para a mãe e continuaram fazendo a escolta para que a família pudesse chegar ao hospital. A menina recebeu o nome de Maria Helena.

