policiais-militares-ajudam-mulher-durante-parto-realizado-no-carro-em-ibitinga

Uma mulher deu à luz dentro do carro em Ibitinga (SP), com apoio da Polícia Militar, no começo da madrugada desta sexta-feira (10). Letícia Aparecida Ramos Tagliacollo e seu filho Miguel passam bem.

Policiais militares em patrulhamento pelo Jardim Santo Expedito quando um homem abordou a viatura e pediu a ajuda para sua filha, que estava em trabalho de parto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a criança nasceu antes da chegada da equipe.

Letícia e Miguel foram levados para o pronto-socorro da Vila Maria e, posteriormente, encaminhados para a maternidade da Santa Casa de Ibitinga para os cuidados necessários.

