Policiais militares de Leme salvam bebê recém-nascida que engasgou depois de vomitar

Segundo o boletim de ocorrência, PMs encontraram bebê desmaiada. Eles fizeram sucção das vias aéreas e salvaram a criança. Policiais militares de Leme salvam bebê engasgado

36BPMI/4Cia Polícia Militar de Leme/Divulgação

Dois policiais militares de Leme (SP) salvaram uma bebê recém-nascida que se engasgou depois de vomitar. O caso aconteceu no Jardim Imperial I, na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando chegaram ao local, os policiais encontraram a bebê desmaiada, com a cor da pele azulada.

A mãe da criança contou que a recém-nascida vomitou e acreditava que ela tenha se engasgado nesse momento.

De imediato, a equipe realizou a manobra de Heimlich, que pode ser aplicada em crianças e adultos, mas não conseguiram desengasgar a bebê.

Rapidamente, os cabos Pereira e Teixeira fizeram a sucção das vias aéreas e conseguiram desengasgar a recém-nascida.

A bebê foi encaminhada, pelos próprios policiais, até o Pronto Atendimento Municipal onde foram realizados exames. A criança permaneceu em observação.

