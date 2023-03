Policiais militares de RR detidos na Venezuela após ultrapassarem fronteira com o país são liberados

PMs foram liberados na manhã deste domingo (26). Eles estavam detidos desde sexta-feira (24), quando ultrapassaram a fronteira entre Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e Pacaraima. Policiais militares de Roraima na fronteira do Brasil com a Venezuela.

Os policiais militares de Roraima que foram detidos pelo Exército Venezuelano foram liberados na manhã deste domingo (26). O retorno deles foi confirmado pela Polícia Militar.

O regresso aconteceu durante a formatura de integração entre as Forças Policiais Militares. A viatura, armamentos e equipamentos dos policiais também foram devolvidos.

Os policiais são do Grupamento Independente de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO). Eles foram detidos na última sexta-feira (24), após ultrapassarem a fronteira entre Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e Pacaraima, município localizado na região Norte de Roraima.

Em imagens que circulam nas redes sociais, um soldado venezuelano repreendeu os policiais e explicou que não poderiam ter atravessado.

Viatura usada pelos militares em Pacaraima

De acordo com a corporação, o retorno ocorreu com a presença de autoridades venezuelanas e brasileiras. O comandante-geral da PMRR, coronel Miramilton, o comandante da Região Estratégica de Defesa Integral Guayana general Maior Alfredo Román Parra Yarza e o comandante da Zona Operativa de Defesa Integral Bolívar, general de Divisão Julmer Rafael Ochoa Romero estiveram presentes.

O comandante do Comando de Zona da Guarda Nacional Bolivariana do Estado Bolívar Rafael José Hernández Aguirre e o diretor de Operações da Redi Guayana, general de Brigada Lorenzo Manzanares também participaram da ação.

“O encontro possibilitou o alinhamento entre as forças policiais do Brasil, Venezuela e do Estado de Roraima para traçar metas para um trabalho em conjunto em operações na fronteira, além de estabelecer e fortalecer os laços entre os Comandos”, informou a PM.

Regresso aconteceu durante a formatura de integração entre as Forças Policiais Militares.

Em nota, a PM informou que o ingresso dos militares no país vizinho ocorreu por uma “intercorrência policial” e, após o incidente, deve fazer uma reavaliação nos procedimentos de operações de fronteira, para evitar qualquer ocorrência semelhante.

“O objetivo é aperfeiçoar a gestão integrada das instituições envolvidas com a segurança pública nas áreas limites da fronteira, na busca contínua por diagnósticos precisos, além do conhecimento e troca de experiências com policiais que já atuam no ambiente”, ressaltou.

Durante o tempo que ficaram detidos, os PMs estavam alojados em um hotel bolivariano. Os policiais atuam no município de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, na Operação Hórus, que teve início em maio de 2019.

A Operação Hórus integra o programa Guardiões das Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objetivo é combater a entrada e, principalmente, a saída irregular de produtos lícitos e ilícitos do país por meio de estradas e rodovias brasileira, com a atuação integrada de instituições federais e forças policiais.

