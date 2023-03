policiais-militares-de-rr-detidos-na-venezuela-devem-retornar-ao-brasil-neste-domingo-(26)

Os PMs estão alojados em um hotel, enquanto aguardam a liberação. A previsão é que eles sejam entregues às 9h30, por um general do país vizinho. Viatura usada pelos militares em Pacaraima

Arquivo pessoal

Os policiais militares de Roraima detidos pelo Exército Venezuelano devem retornar ao Brasil neste domingo (26). Eles foram detidos ontem, após ultrapassarem a fronteira entre Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e Pacaraima, município ao Norte de Roraima. Os PMs estão alojados em um hotel bolivariano, enquanto aguardam a liberação.

O governo de Roraima informou que “as tratativas estão sendo feitas da melhor forma possível pelas autoridades envolvidas na resolução do incidente”. Até o momento, o governo não detalhou o ocorrido.

Policiais militares de RR são detidos pelo Exército Venezuelano após ultrapassarem fronteira com o país

Em imagens que circulam nas redes sociais, um soldado venezuelano repreendeu os policiais e explicou que não poderiam ter atravessado. A previsão é que os militares retornem às 9h30.

Ontem os PMs foram levados ao Quartel Hermenegildo Mujica Ramos. Outros vídeos mostram o momento em que moradores do país vizinho discutem com os policiais que atravessaram os limites.

O general responsável pelo caso na Venezuela irá até a fronteira realizar a entrega dos policiais. O coronel Miramilton Goiano de Souza vai recepcionar os militares e o general do país vizinho.

Os policiais atuam no município de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, na Operação Hórus, que teve início em maio de 2019.

A Operação Hórus integra o programa Guardiões das Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objetivo é combater a entrada e, principalmente, a saída irregular de produtos lícitos e ilícitos do país por meio de estradas e rodovias brasileira, com a atuação integrada de instituições federais e forças policiais.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata