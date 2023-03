Policiais militares de RR são detidos pelo Exército Venezuelano após ultrapassarem fronteira com o país

Procurado, o governo de Roraima informou que não é possível detalhar o ocorrido, pois é preciso ouvir os militares para saber o que aconteceu. Viatura usada pelos militares em Pacaraima

Arquivo pessoal

Policiais militares de Roraima foram detidos nessa sexta-feira (24) pelo Exército Venezuelano, na cidade Santa Elena de Uairén, fronteira com o município de Pacaraima, ao Norte de Roraima. Em imagens que circulam nas redes sociais, um soldado venezuelano repreende os policiais e explica que não poderiam ter atravessado.

Procurado, o governo de Roraima informou que os policiais são do Grupamento Independente de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e que não é possível detalhar o ocorrido, pois é preciso ouvir os militares para saber o que aconteceu. O g1 também procurou o Itamaraty, que não respondeu até a última atualização da matéria.

“Todas as medidas necessárias para assegurar a integridade e liberação da guarnição que se encontra detida no país vizinho foram tomadas, o que deve ocorrer nas próximas horas, de forma pacífica e diplomática”, esclareceu o governo de Roraima.

Os PMs foram levados ao Quartel Hermenegildo Mujica Ramos, onde aguardam a liberação. Outros vídeos mostram o momento em que moradores do país vizinho discutem com os policiais que atravessaram os limites.

Eles atuam no município de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, na Operação Hórus, que teve início em maio de 2019.

A Operação Hórus integra o programa Guardiões das Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objetivo é combater a entrada e, principalmente, a saída irregular de produtos lícitos e ilícitos do país por meio de estradas e rodovias brasileira, com a atuação integrada de instituições federais e forças policiais.

Momento em que os militares são parados por moradores da Venezuela

Arquivo Pessoal

