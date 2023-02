Policiais militares de Sergipe que embarcaram para Brasília após atos antidemocráticos retornam após conclusão de missão

Os agentes foram para a capital federal no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques. 40 policiais militares sergipanos voltam do DF

Os 40 policiais militares de Sergipe que embarcaram para Brasília, para auxiliar na segurança após atos antidemocráticos, voltaram para Aracaju na manhã deste sábado (4). A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública.

Os agentes foram para a capital federal no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques. O efetivo possui cursos de nivelamento em instituições nacionais de segurança pública e foi selecionado pela corporação após determinação do governo do estado.

De acordo com o major Alisson Cruz, o policiamento foi composto em três áreas de atuação: choque embarcado, choque ligeiro e radiopatrulhamento. “Patrulhando desde a Rodoviária até a Praça dos Três Poderes. Foi muito importante somar esforços junto à Força Nacional e a Polícia Militar do Distrito Federal”, disse.

O militar avaliou a missão como uma experiência única na atuação dos militares da corporação. “Tivemos a possibilidade de intercâmbio com outros estados e a oportunidade de aprender muito com as instruções na Força Nacional, além de garantir a estabilidade e a paz nacional”.

“Posso dizer que nesse momento em que saímos de lá a situação foi normalizada”, complementou o major.

