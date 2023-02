Policiais militares reanimam recém-nascido de seis dias de vida desfalecido em Boa Vista

Bebê foi reanimado a caminho do Hospital da Criança. Policiais que atuam na região de Campos Novos conseguiram salvar a vida do recém nascido

PMRR/Divulgação

Um recém-nascido, com seis dias de vida, foi reanimado e salvo por Policiais Militares na noite desta quinta-feira (2), em Boa Vista. O bebê estava inconsciente e roxo quando os pais pediram por socorro.

Segundo a Polícia Militar, os policiais que atuam na região de Campos Novos, em Mucajaí, ao Sul de Roraima, avistaram o pai e a mãe da criança pedindo socorro em uma rua no bairro Jóquei Clube, zona Oeste.

Para reanimar o recém-nascido, os policiais fizeram a Manobra de Heimlich, quando a vítima é colocada de bruços e recebe tapas nas costas. Uma mulher que passava pelo local e ser médica também realizou o procedimento, mas sem sucesso.

O policiais, então, decidiram levar o recém-nascido até o Hospital da Criança Santo Antônio, no entanto, no percurso, ao realizar uma massagem cardíaca, o bebê abriu os olhos e acordou.

Na unidade, o menino foi atendido e ficou bem, informou a PM. Os pais estavam desesperados com a situação e não conseguiram explicar o que fez com que o menino ficasse desacordado.

Vito Califano