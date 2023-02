Policiais ouvem gritos de socorro e flagram agressão a mulher no meio da rua em Campinas

Homem de 25 anos foi preso em flagrante pela equipe do 11º DP nesta sexta (24), no Jd. Novo Mundo. Agressor jogou lixo sobre a vítima e ainda investiu contra os investigadores. Policiais civis do 11º DP de Campinas (SP) prenderam um homem de 25 anos no momento em que ele agredia a companheira de 22 anos no meio da rua, no Jardim Novo Mundo, nesta sexta-feira (24). A equipe de investigadores estava em diligência para um caso de crime patrimonial quando ouviu os gritos de socorro.

Sandro Jonasson, delegado titular do 11º DP, contou que os policiais flagraram as agressões e agiram para contê-lo, e o homem ainda investiu contra a equipe, jogando lança-perfume contra os olhos dos policiais.

Durante as agressões, o homem teria xingado a companheira e tinha jogado lixo sobre a mesma. A vítima contou à Polícia Civil que o agressor teria agido por ciúmes, e que “se queixava por ela rebolar demais ao caminhar”.

O homem foi conduzido até o 11º DP, onde a prisão foi ratificada, com base na Lei Maria da Penha. O agressor vai responder também por resistência, desacato, inúria e porte de entorpecente, por conta do lança-perfume.

Policiais civis do 11º DP de Campinas prenderam homem agredindo a mulher no meio da rua

Eduardo Rodrigues/EPTV

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200