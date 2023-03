Policial aposentado acusado de tentar matar a ex-mulher com tiros e facadas vai à júri popular em Porto Velho

Réu iniciou discussão com a vítima porque ela não percebeu que o pneu do carro estava “descalibrado”, segundo as investigações. Francisco Alves Filho

O policial civil aposentado Francisco Alves Filho, acusado de tentar matar a ex-mulher com tiros e facadas, vai à júri popular em Porto Velho. O réu iniciou discussão com a vítima porque ela não percebeu que o pneu do carro estava “descalibrado”, segundo as investigações.

O crime aconteceu em setembro de 2022, quando os dois ainda eram um casal. A vítima foi atingida em várias partes do corpo e socorrida em estado grave. Policiais e outras testemunhas relataram em juízo que no primeiro momento acharam que ela estava morta (relembre o crime no final da reportagem).

Francisco deve ser julgado por tentativa de feminicídio, praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de violência doméstica. A data do júri ainda não foi marcada.

O réu foi preso na madrugada de 24 de setembro – dia do crime – e permanece em prisão preventiva.

O que diz a defesa?

Ao g1, a defesa do réu informou que vai recorrer da sentença de pronúncia por não concordar com as qualificadoras impostas.

O crime

As investigações indicam que a discussão que motivou o crime começou quando a vítima chegou do trabalho e encontrou o réu ingerindo bebida alcoólica. Ele a culpou por não ter percebido que o pneu do carro estava “descalibrado”.

A mulher se trancou no quarto durante a briga e só saiu quando Francisco insistiu muito. Porém, assim que abriu a porta, começou a ser agredida e também foi atingida com um disparo de arma de fogo na barriga, de acordo com seu depoimento à Justiça.

Ainda de acordo com a vítima, ela tentou se esconder novamente no quarto, momento em que o réu foi até a janela e fez outros disparos. Um dos tiros pegou seu pé. Por fim, quando ela tentou fugir, foi atingida com golpes de faca.

Desesperada, a mulher ligou para o irmão. Segundo depoimento da testemunha, a entrada da casa estava bloqueada com o carro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou passar com a maca por cima do veículo, já que o réu se recusou a informar onde estava a chave.

A vítima passou mais de uma semana internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisou passar por cirurgia depois do crime. Os danos psicológicos também foram profundos: “ela chora, não consegue dormir à noite, tem muito medo de andar na rua”, narrou o irmão da vítima.

