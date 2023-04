Policial civil atira contra bandidos em tentativa de assalto na Zona Sul de Natal; VÍDEO

Fato aconteceu na noite desta sexta-feira (31) no Pitimbu. Policial percebeu ação dos criminosos que chegavam em um veículo e atirou contra eles, que fugiram em seguida. Policial civil reagiu a tentativa de assalto no Pitimbu

Um policial civil atirou contra criminosos ao reagir a um assalto na noite desta sexta-feira (31) no bairro Pitimbu, na Zona Sul de Natal. Câmeras de segurança registraram a ação (veja video).

O policial havia ido à casa de um familiar e, ao descer do carro, ainda na calçada, percebeu a aproximação de um carro. No momento em que um dos criminosos ameaça descer o veículo, ele dispara. O suspeito então retorna para dentro do carro, que sai em fuga.

A reportagem da Inter TV Cabugi conversou com o policial civil por telefone e ele disse que os criminosos não conseguiram atirar. Os suspeitos fugiram no veículo sem levar nada.

Tentativa de assalto aconteceu no bairro Pitimbu, na Zona Sul de Natal

Um dos disparos efetuados pelo policial civil, no entanto, ultrapassou a porta de uma casa do outro lado da rua.

A idosa que mora na residência contou que teve um susto com a situação, mas passa bem. A Polícia Civil vai investigar o caso.

