Policial civil de Campinas é preso suspeito de estuprar detenta em Paulínia

Um policial civil do 10° Distrito (DP) de Campinas (SP) foi preso nesta segunda-feira (13) por suspeita de estuprar uma mulher que está presa em Paulínia (SP).

Segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, o agente é investigado desde a última semana pela corregedoria da Polícia Civil.

Ele teria cometido o abuso ao visitar uma mulher que foi presa no último dia 8 de março por estelionato, levada ao 10° DP e depois transferida para a cadeia de Paulínia, onde aguardava audiência.

Após as primeiras investigações, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o policial, que permanecerá preso no presídio da Polícia Civil na capital paulista por 30 dias.

O caso segue em investigação pela corregedoria e Ministério Público (MP).

Policial civil é do 10º DP de Campinas

