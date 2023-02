Policial civil é assassinado a tiros em São Carlos

Identidade da vítima de aproximadamente 38 anos não foi divulgada. Este foi o segundo homicídio do ano registrado na cidade. Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos

acidade on

Um policial civil foi morto a tiros em São Carlos (SP) no início da noite de segunda-feira (6). A identidade da vítima de aproximadamente 38 anos não foi divulgada. Este foi o segundo homicídio do ano registrado na cidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O caso está com a Delegacia de Investigações Gerais (SP). A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

Policial civil é morto a tiros em São Carlos

O crime

O crime aconteceu por volta 18h30 na Rua Antônio Pereira Moraes, no Jardim Zavaglia.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi chamada para atender uma ocorrência de ferimento por arma de fogo.

Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem ferido com duas marcas de tiros no tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os PMs constataram que a vítima era policial civil e que trabalhava na capital.

Um homem que estava junto com o policial no momento do crime foi detido, mas o motivo ainda não foi divulgado.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata