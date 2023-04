Policial civil é encontrado morto no Rio Branco após se afogar tentando salvar amigo, em Boa Vista

Luciano Pinheiro de Azevedo, de 43 anos, foi encontrado morto em um buraco no rio, onde o amigo também foi achado morto. Luciano Pinheiro de Azevedo era agente da Polícia Civil

Polícia Civil/Divulgação

O policial civil Luciano Pinheiro de Azevedo, de 43 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (1º) no Rio Branco, em Boa Vista. Ele havia desaparecido no rio quando tentava salvar o amigo Alceu da Silva Júnior, de 49 anos, que também morreu afogado.

O corpo de Luciano foi localizado pelos Bombeiros por volta das 15h47, na mesma área onde o corpo do amigo havia sido encontrado pela manhã. O local tinha uma espécie de buraco de aproximadamente três metros de profundidade, formado pela areia e água do rio Branco.

Após encontrá-lo, os Bombeiros transportaram o corpo para a margem do rio, onde foi removido pelo Instituto Médico Legal. Luciano era agente de Polícia Civil e atuava na Central de Flagrantes.

“Faleceu cumprindo o dever, tentando salvar uma pessoa que estava se afogando. Então, nossos sentimentos à família, mas ele morreu no cumprimento do dever”, disse emocionada a delegada-geral adjunta, Darlinda Moura, que acompanhou de perto as buscas pelo colega de corporação.

Afogamento com duas mortes

Alceu da Silva Junior, de 49 anos, e o amigo policial civil Luciano Pinheiro de Azevedo, de 43 anos, morreram afogados no Rio Branco

Arquivo pessoal

Luciano Pinheiro de Azevedo e o amigo Alceu da Silva Júnior tomavam banho no Rio Branco pela manhã quando Alceu se afogou.

Um terceiro amigo deles que estava no local relatou aos Bombeiros que quando Alceu se afogou, Luciano tentou salvá-lo e ambos sumiram no rio. Esse amigo acionou o socorro e minutos depois o corpo de Alceu foi encontrado.

As buscas continuaram e corpo de Luciano foi encontrado à tarde. As buscas envolveram 14 pessoas e foram feitas em embarcações pela área do acidente.

O afogamento das duas vítimas foi na altura do Marina Meu Caso, do outro lado da margem do rio. No local havia muita movimentação dos Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

Bombeiros encontraram corpo e levaram para a margem para que seja removido pelo IML

Rânia Barros/Rede Amazônica

Dois amigos morreram afogados no Rio Branco: um policial civil e um outro homem

Kendria Cavalcante/Rede Amazônica

Vito Califano