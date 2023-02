Policial civil é preso por importunação sexual em boate de Porto Velho

Uma das vítimas estava acompanhada de amigos e da companheira, quando o homem se aproximou e passou a mão suas partes intimas. Só na Central de Flagrantes que o agressor foi identificado como policial civil. Um policial civil foi preso pelo crime de importunação sexual, na madrugada de sexta-feira (10), em Porto Velho. As vítimas acusaram o agressor de passar a mão em partes íntimas, durante uma festa em uma casa noturna da capital.

Jheniffer Núbia/G1

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado em uma casa noturna, localizada na avenida Pinheiro Machado, na madrugada desta sexta-feira (10).

Aos policiais, a vítima disse que foi atrás do suspeito para tirar satisfação, momento em que foi impedida pelo segurança, pois a área era reservada. Ela explicou o que havia acontecido ao funcionário da boate, que junto da gerência, acionaram a PM.

No local, testemunhas confirmaram a ação do homem e o relato da vítima. Um jovem disse que o policial também ficou “roçando” as partes íntimas nele.

No local, uma mulher de 32 anos, relatou aos policiais que estava em uma mesa, acompanhada de amigos e da companheira, quando o homem se aproximou e passou a mão suas partes íntimas. Em seguida, ele saiu rapidamente em direção ao camarote.

A PM deu voz de prisão ao homem, que apresentava sintomas de embriaguez e o levou à Central de Flagrantes da capital. No departamento policial, foi que o agressor foi identificado como sendo da Polícia Civil.

O g1 tenta contato com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) sobre o caso e aguarda resposta.

