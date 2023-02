Policial civil que foi morto a tiros em São Carlos será sepultado na capital

Gabriel Jorge Thomé, de 40 anos, será enterrado no Cemitério Parque Pinheiros, às 16h. Ele deixa a esposa e quatro filhas. Polícia investiga motivação do crime que resultou na morte do agente. Suspeitos envolvidos em morte de policial civil em São Carlos são identificados

Arquivo pessoal

O policial civil Gabriel Jorge Thomé, de 40 anos, que foi morto a tiros em São Carlos (SP), será sepultado no Cemitério Parque Pinheiros, em São Paulo (SP), nesta terça-feira (7), às 16h.

Não há informações sobre o velório. Thomé deixa a esposa e quatro filhas.

O policial foi assassinado com dois tiros no tórax no início da noite da segunda-feira (6), no Jardim Zavaglia. Ele trabalhava na capital. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Identificação dos suspeitos

Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos apura o caso de homicídio

Isabela Chagas/EPTV

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos envolvidos no crime já foram identificados. Dois homens e uma mulher estão foragidos. Este foi o segundo homicídio do ano registrado na cidade.

“São dois executores e mais uma mulher. Nesta madrugada, essas prisões foram pedidas ao poder judiciário e neste momento estão sendo analisadas”, disse o delegado João Fernando Baptista.

De acordo com o registro da PM, uma equipe estava em patrulhamento pela área rural quando foi comunicada sobre a ocorrência de disparo de arma de fogo e que havia um indivíduo alvejado.

A PM seguiu pela estrada de terra do bairro Eduardo Abdelnur quando se deparou com um suspeito correndo pela via. Os policiais realizaram a abordagem e nada de ilícito encontrado.

Questionado sobre o homicídio, o homem confessou que estava no local e se evadiu no momento da troca de tiros, informando ainda que a vítima era policial civil e que estava junto no momento do crime.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito afirmou que era informante da polícia. Ele foi detido e encaminhado ao Plantão Policial.

De acordo com a PM, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) já identificou os envolvidos no crime. Dois homens e uma mulher são procurados pelas polícias Civil e Militar.

O crime

Policial civil é morto a tiros em São Carlos

O crime aconteceu por volta 18h30 na Rua Antônio Pereira Moraes, no Jardim Zavaglia.

Ao chegar ao local, os militares encontraram o homem ferido com duas marcas de tiros no tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a PM, três automóveis foram apreendidos, dois deles alvejados por disparos de arma de fogo, sendo um Volkswagen Up! da vítima e dois Hyundai Hb20 envolvidos no crime.

Também foram apreendidos um revólver Taurus 357, uma pistola Taurus calibre nove milímetros, sete aparelhos celulares, uma máquina de contar dinheiro, 23 gramas de maconha, 48 gramas de crack, materiais para embalar drogas e R$ 1,6 mil.

O informante detido pela PM foi preso pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

